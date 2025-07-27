Polonya Kadın Voleybol Takımı, Üçüncülük mücadelesinde Japonya'yı yendi

Polonya Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Agnieszka Korneluk, Martyna Lukasik ve Malwina Smarzek, Milletler Ligi'nde (VNL) üst üste üç kez bronz madalya kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Smarzek, Lukasik ve Korneluk, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki üçüncülük maçında Polonya'nın Japonya'yı 3-1 yendiği müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maçın zorlu geçtiğini ancak beklediklerinden iyi bir mücadele olduğunu belirten Smarzek, "Japonya bugün fazla hata yaptı. Bu onlar için pek alışıldık değil. Her zamanki gibi iyi defans yaptılar. Dünden sonra oyun sistemimizi geliştirdiğimiz için mutluyum. Çılgınca bir VNL süreci geçirdik. Çok fazla maç oynadık. Geçen seneden daha iyi bir süreç geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dünya Şampiyonası'ndan önce biraz dinleneceğiz. Ardından çalışmaya başlayacağız. Şampiyonaya kadar antrenman yapacak vaktimiz olduğu için mutluyum çünkü VNL'de bu vakti bulamıyorsunuz. Bu yüzden daha rahat çalışabileceğiz." diye konuştu.

Gelecek sezon Kuzeyboru'da forma giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getiren 29 yaşındaki voleybolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım ama daha önce hiç Türkiye'de bir takımda oynamadım. Takımda fazlasıyla Polonyalı oyuncu olacak. Evimde gibi hissedeceğim. Türk taraftarları da görmek için oldukça heyecanlıyım. Kulüp hakkında çok güzel şeyler duydum." değerlendirmesinde bulundu.

"Üç kez üst üste bronz madalya kazandığımız için mutluyuz"

Japonya'ya karşı oynanan her maçın zorlu olduğunu anlatan Korneluk de "Oyun tarzlarını iyi hatırlıyorduk ve kolay olmadığını biliyorduk. Üç kez üst üste bronz madalya kazandığımız için mutluyuz. VNL bizim için zorlu bir macera oldu. İniş ve çıkışlarımız oldu. Birçok oyuncu ilk kez sahaya çıkma şansı buldu. Bu durum Dünya Şampiyonası'nda bizim için yararlı olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Deneyimli orta oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe Medicana'da oynamak için sabırsızlandığını ve güzel bir sezon geçirmeyi umduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

Üçüncülük maçında Japonya'ya karşı sabırlı oynamaları gerektiğini bildiklerini ifade eden Lukasik ise şöyle konuştu:

"Japonya'nın fazla hata yapmayacağını ve bize şans vermeyeceğini biliyorduk. Bugün iyi oynadık. Onlara karşı kazanmak güzeldi. Bronz madalyayla bitirdik. VNL sezonunu madalyayla bitirmek her zaman güzeldir. Bu yüzden çok mutluyum. Hala takım olarak birçok konuda gelişiyoruz. Dünya Şampiyonası'na kadar kendimizi daha çok geliştirecek vaktimiz olacak. Sahada kendimizi geliştirmek her zaman en önemlisi."

Genç smaçör, gelecek sezon Galatasaray Daikin'de oynayacak olmanın kendisi için yeni bir deneyim olacağını kaydederek takımla ve Türk taraftarlarla tanışmak için sabırsızlandığını belirtti.