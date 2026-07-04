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Milli sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda mücadele edecek

Milli sporcular, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda mücadele edecek
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Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenecek VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları yarın başlıyor. Türkiye'yi atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında mental ve otizm kategorilerinde temsil edecek milli sporcular, 12 Temmuz'a kadar mücadele edecek. Federasyon Başkanı Birol Aydın, sporculara güvenlerinin tam olduğunu ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na hazırlandıklarını belirtti.

Polonya'da düzenlenecek VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları yarın başlayacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bydgoszcz kentindeki organizasyonda milli sporcular, atletizm, masa tenisi ile yüzme branşlarında mental ve otizm kategorilerinde mücadele edecek.

12 Temmuz Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Atletizm : Elif Bayar, Ezo Çaylak

Masa tenisi: Burak Burç, Efe Gümüş, Enes Burç, Lara Samsunlu, Medine Karakurt, Melike Eylül Kırsakal

Yüzme: Ada Zehra Anlatıcı, Seçil Açıkgöz, Bilge Kağan Yılgın, Ali Şiroğlu, Mert Aslan, Doruk Davran, Eymen Özdemir, Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu, Zeynep Duru Çiftçi, Hikmet Cem Sezgin

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, sporculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, " Atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında mücadele edecek özel sporcularımıza güvenimiz tamdır. Her birinin büyük bir azim, disiplin ve kararlılıkla ülkemiz adına mücadele edeceğine inanıyorum. Hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanmak, özel sporcularımızın madalya ve rekorlar ile ülkemize döneceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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