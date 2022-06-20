Polonya'da 8 madalya kazanan Para Dans sporcuları, yurda döndü
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Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
Para Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
Polonya'nın Lomianki şehrinde 17-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda yer alan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Dans sporcuları yurda döndü. Kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bozkurter tarafından karşılandı. Hasan Bozkurter yaptığı açıklamada, "2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya aldık. Tek erkeklerde Barış Bayraktar şampiyon oldu. Diğer madalyalar ise çiftler ve teklerde kazanıldı. Bu turnuvanın özelliği dünya ve Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için buradaki alınacak puanların değerlendirilecek olması. Bizim buradan aldığımız puan ve madalyalar çok çok önemliydi. Bu puanlar bizi ilerideki Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na taşıyacak. Hedefimiz Türk bayrağını her yerde dalgalandırıp İstiklal Marşımızı dünyaya dinletmek. Federasyonumuza bugüne kadar destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere spor bakanımıza ve bütün belediyelere teşekkür ederiz. Aynı zamanda sporcularımızın ailelerine ve antrenörlerine de federasyonumuz olarak çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.MİLLİ SPORCULAR 8 MADALYA KAZANDIPara Dans Sporu Polonya Açık Turnuvası'na 13 ülkeden 57 sporcu katıldı. Türkiye'yi Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Dans Sporcuları, Abdullah Kılıç, Barış Bayraktar, Hazal Zengin, Gizem Sarıgöl, Abdulkadir Ünal, Nezihe Koçak Ünal ve Yeliz Güllü temsil etti. Türkiye'nin 8 madalya kazandığı şampiyonada alınan sonuçlar ise şu şekilde: Barış Bayraktar: Tek Erkekler Serbest Stil Klas 1 ve Tek Erkekler Standart Latin Klas 1 kategorilerinde birinci olarak 2 altın madalya kazandı. Abdulkadir Ünal: Klas 2 Standart Latin'de 3'üncü, Tek Erkekler Serbest Stil Klas 2'de 2'nci ve partneri Nezihe Koçak Ünal ile yarıştığı Duo Serbest Stil Klas 1 ve Duo Latin klas 1 kategorilerinde gümüş madalya kazandı. Abdullah Kılıç ve Hazal Zengin Çifti: Combi Serbest Stil Klas 2 kategorisini 3'üncü tamamlayarak bronz madalya kazandı. Gizem Sarıgöl: Bu turnuvaya özel kategoride 1 adet gümüş madalya kazandı