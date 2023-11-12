Polisten ara tatilde kaza uyarısı

Adana'da trafik polisi okulların ara tatile girmesiyle birlikte sürücüleri daha dikkatli ve kurallara uyarak araç kullanmaları konusunda uyardı

ADANA - Adana'da trafik polisi okulların ara tatile girmesiyle birlikte sürücüleri daha dikkatli ve kurallara uyarak araç kullanmaları konusunda uyardı.

Türkiye genelinde 11 Kasım itibariyle eğitim-öğretime bir hafta ara verildi. Ara tatil nedeniyle tatile gidenlerden dolayı trafikte de yoğunluk oluşmaya başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu yoğunlukta trafik kazalarının olmaması için bir dizi tedbir aldı. Polis özellikle otogarda uygulama yaparak hem sürücüleri hem de vatandaşları uyardı. Polis otobüsleri tek tek gezerek sürücüleri daha dikkatli ve kurallara uyarak araç kullanamaya, yolcuları ise emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Polis kazalarda ölümlerin çocuğunun emniyet kemeri takmamaktan kaynaklandığını söyledi. Polis otobüslerin yanı sıra otomobil sürücülerini de tek tek uyardı. Polis, "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" ve "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla yola çıktıklarını, vatandaşın canını korumak için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.