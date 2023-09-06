- Polisler durdurdukları araçlardaki çocukları trafik detektifi yaptı

Trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dron destekli yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdıran polisler, durdurdukları araçlardaki çocuklara trafik dedektifi belgesi vererek kuralara uymayanları uyarmalarını istedi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Suruç Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla Şanlıurfa-Gaziantep D400 karayolunda dron destekli uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa İl Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile birlikte Şanlıurfa - Gaziantep yolu üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi. Ekipler, kurallara uymayan 37 sürücüye toplam 44 bin 588 lira para cezası kesti. Trafik ekipleri tarafından sürücülere emniyet kemeri, hatalı solama, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, konusunda bilgilendirme yapıldı.

Minikler, trafik dedektifi oldu

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, çocukların içinde bulunduğu araçları tespit ederek, boyama kitabı dağıtıp, hatalı araç kullanan sürücüleri fark ettiklerinde uyarmaları için "Trafik Dedektifi" ilan etti. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, kazaların önlenmesi amacıyla sürücüleri kurallara uymaya davet ederek, trafik denetimlerinin artarak devam edeceği bilgisini verdi.