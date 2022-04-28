Podolski ortalığı karıştırdı! Dönere yaptığı okkalı zam tepki çekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Podolski ortalığı karıştırdı! Dönere yaptığı okkalı zam tepki çekti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Almanya'da restoran zinciri kuran eski Galatasaraylı Lukas Podolski, dönere yaptığı zam nedeniyle ülkesini karıştırdı. Enflasyonun iki katı zam yapan Podolski tepki çekti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Lukas Podolski, 2018'de ülkesi Almanya'da restoran zinciri kurmuştu. 10'dan fazla döner dükkanı olan Podolski'nin son zamanlarda yaptığı zamlar gündeme taşındı.

Podolski Almanya'yı karıştırdı! Dönere yaptığı okkalı zam tepki çekti

6 euro sattığı dönerin fiyatı tartışılırken 90 sent daha zam geldi. Akşam'da yer alan habere göre; Podolski'nin dönere yüzdelik dilimde enflasyonun üzerinde zam yapması tepkileri de beraberinde getirdi.

Podolski Almanya'yı karıştırdı! Dönere yaptığı okkalı zam tepki çekti

Almanya'da vatandaşlar Podolski'nin zamlarına isyan etti. 36 yaşındaki futbolcu ise artan maliyetlerden dert yandı. Almanya'da mart ayında enflasyon %7.3 olarak bildirilmişti. Enflasyonun iki katına yakın zam yapan Podolski'ye soruşturma açılmasını isteyenler dahi var.

Restoran zincirini açtığında, "Para önemli değil, ayağınız alışsın" paylaşımı yaptığında büyük destek gören Podolski, sosyal medyada da tepki gördü.

Podolski Almanya'yı karıştırdı! Dönere yaptığı okkalı zam tepki çekti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Lukas Podolski, Galatasaray, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title