Podolski ortalığı karıştırdı! Dönere yaptığı okkalı zam tepki çekti

Galatasaray'ın eski futbolcularından Lukas Podolski, 2018'de ülkesi Almanya'da restoran zinciri kurmuştu. 10'dan fazla döner dükkanı olan Podolski'nin son zamanlarda yaptığı zamlar gündeme taşındı.

90 SENT ZAM

6 euro sattığı dönerin fiyatı tartışılırken 90 sent daha zam geldi. Akşam'da yer alan habere göre; Podolski'nin dönere yüzdelik dilimde enflasyonun üzerinde zam yapması tepkileri de beraberinde getirdi.

"PODOLSKİ'YE İŞLEM YAPILSIN"

Almanya'da vatandaşlar Podolski'nin zamlarına isyan etti. 36 yaşındaki futbolcu ise artan maliyetlerden dert yandı. Almanya'da mart ayında enflasyon %7.3 olarak bildirilmişti. Enflasyonun iki katına yakın zam yapan Podolski'ye soruşturma açılmasını isteyenler dahi var.

"AYAĞINIZ ALIŞSIN"

Restoran zincirini açtığında, "Para önemli değil, ayağınız alışsın" paylaşımı yaptığında büyük destek gören Podolski, sosyal medyada da tepki gördü.