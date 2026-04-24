Play-off yolunda örnek hareket: Dükkanı bordo-beyaza boyadı, müşterilere forma dağıttı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala play-off oynamayı garantileyen Elazığspor'da, tüm şehir şampiyonluk için kenetlendi. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yakalanan başarılı grafiğin ardından 1. Lig hedefi doğrultusunda başlatılan destek kampanyaları da büyüyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuaför işletmesi Mücahit Baysal, takımın bu başarısını kutlamak ve şampiyonluk yolunda farkındalık oluşturmak amacıyla dükkanını bordo-beyaz renklerle donattı. Çalışanların mesai saatlerinde Elazığspor formasıyla hizmet verdiği işletmede, müşterilere de kulübün lisanslı formaları hediye edildi.

Kuaförlük sektöründeki tecrübesine ve Elazığspor'un yakaladığı ivmeye dikkat çeken işletme sahibi Mücahit Baysal, "Yıllardır kuaförlük sektörünün içerisindeyim. Şehrimizin markası Elazığspor son dönemde güzel bir ivme yakaladı. Biz de yerel esnaf olarak bu başarıya destek vermek amacıyla kuaför salonumuzdaki tüm çalışanlarımıza bordo-beyaz formalarımızı giydirdik. Aynı zamanda bugüne özel olarak, şehrimizin marka değeri Elazığspor'umuzun lisanslı formalarından temin ederek salonumuza gelen müşterilerimize hediye ettik. Yerel esnaf olarak Elazığspor'umuzun her zaman, her nerede olursa olsun yanındayız ve destekliyoruz. Takımımızın başarısına başarı katmak için her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Elazığspor'un köklü mazisine ve takımdaki inanç ortamına vurgu yapan müşterilerden Mustafa Taha Ateş, "Şehrimizin köklü geçmişine sahip marka değeri, mücadele ruhu ve şanlı mazisiyle Elazığspor'umuz bugün play-off yolunda ilerliyor. Erkan Hoca'nın göreve gelmesiyle birlikte son 7-8 haftadır oyuncularımızdaki inanç ve azmi sahada net bir şekilde görüyoruz. Elazığ halkının birlik ve beraberlik içinde olduğunda neler başarabileceğini geçmişte defalarca kanıtladık. Bu vesileyle bugün Mücahit Bey'in kuaför salonundayız, burada her yer bordo-beyaz renklerle donatılmış durumda. Mücahit Bey'in başlattığı bu anlamlı farkındalığı, başta şehrimizdeki tüm esnaf kardeşlerimiz olmak üzere herkese tavsiye ediyoruz. İnşallah Mücahit Bey bu konuda kıvılcımı ateşleyerek güzel bir örnek oldu. Allah'ın izniyle play-off yolunda Elazığspor'umuza başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki Elazığspor şampiyon olacak" şeklinde konuştu.

Kendisine takdim edilen hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Elazığspor gönüllülerinden Fatih İlçim, "Bu nazik hediye için Elazığ halkına, kuaför işletmecisine gönülden teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elazığspor'umuza her türlü desteği veriyorlar, bizler de aynı şekilde bu desteği sürdürüyoruz. Bugün buraya geldiğimde her yerin bordo-beyaz olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Çalışanların bordo-beyaz formalarıyla hizmet vermesi ve her tarafın bu renklerle donatılmış olması gerçekten harika bir tablo oluşturmuş. Bu güzel ortamı hazırlayan Mücahit kardeşimizden ve Bay Salon Kuaförü çalışanlarından Allah razı olsun. Gösterdiğiniz bu ince düşünce ve destekleriniz için çok teşekkür ederim; beni gerçekten onurlandırdınız" diye konuştu.

Başlatılan kampanyanın detaylarını ve tüm şehre yönelik destek çağrısını aktaran kuaförlerden Salim Karaca ise, "Elazığspor'umuza destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Şehrimizin en değerli markası olan Elazığspor'umuza bu yolda üstün başarılar dileriz. Play-off sürecindeki bu zorlu etapta başta tüm STK'larımız ve siyasilerimiz olmak üzere, taraftar gruplarımızı ve tüm şehri takıma destek olmaya davet ediyoruz. Şampiyonluk yolunda Elazığspor'umuzun her zaman yanındayız. Temennimiz odur ki, bu kutlu yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı