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Plajda mı yürüyorsun Zaniolo! Taraftara şortunu verince ilginç görüntüler ortaya çıktı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 yendiği maçtan sonra taraftarların şortunu istediği Nicolo Zaniolo, bu talebi geri çevirmedi. Şortunu çıkarıp taraftarlara veren İtalyan futbolcu, sahayı iç çamaşırıyla terk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da maç sonu büyük coşku yaşandı. Takımının son golünü atan yeni transfer Zaniolo, taraftarı önünde çıktığı 3 maçı da boş geçmemiş oldu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yıldız futbolcu galibiyetten sonra taraftardan büyük ilgi gördü. Kendisini çağıran tribünlere giden Zaniolo, taraftarların forma isteğini kırmadı.

Plajda mı yürüyorsun Zaniolo! Taraftara şortunu verdi, sahayı iç çamaşırıyla terk etti

ŞORTUNU DA FIRLATTI

Formadan sonra Zaniolo'nun şortu da istendi. İtalyan futbolcu binlerce taraftarın gözü önünde şortunu tribünlere fırlattı. İç çamaşırıyla ortada kalan futbolcu, sahayı bu şekilde terk etti.

Plajda mı yürüyorsun Zaniolo! Taraftara şortunu verdi, sahayı iç çamaşırıyla terk etti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Nicolo Zaniolo Galatasaray Spor Haberler

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