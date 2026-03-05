Haberler

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Piyasa değerlerinin güncellenmesiyle birlikte Barış Alper Yılmaz, ligin en değerli yerli futbolcusu oldu.

  • Transfermarkt, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda forma giyen yerli futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.
  • Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro'luk değeriyle ligin en değerli yerli futbolcusu oldu.
  • Süper Lig'in en değerli 10 yerli oyuncusu arasında Barış Alper Yılmaz (26 milyon Euro), Orkun Kökçü (25 milyon Euro) ve Kerem Aktürkoğlu (22 milyon Euro) ilk üç sırada yer aldı.

Transfermarkt, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda forma giyen yerli futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

ZİRVEDE BARIŞ ALPER YILMAZ VAR

Piyasa değerlerinin güncellenmesiyle birlikte Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro'luk değeriyle ligin en değerli yerli futbolcusu oldu. Barış Alper'i Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu takip etti.

İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli oyuncusu:

  • 10. Cengiz Ünder: 6 milyon Euro
  • 9. Abdülkerim Bardakcı: 6.5 milyon Euro
  • 8. Mert Müldür: 7 milyon Euro
  • 7. Oğuz Aydın: 8 milyon Euro
  • 6. Uğurcan Çakır: 15 milyon Euro
  • 5. İsmail Yüksek: 15 milyon Euro
  • 4. Yunus Akgün: 18 milyon Euro
  • 3. Kerem Aktürkoğlu: 22 milyon Euro
  • 2. Orkun Kökçü: 25 milyon Euro
  • 1. Barış Alper Yılmaz: 26 milyon Euro
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez

Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel isme veto: Kabul edilemez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro'luk yıldızın peşinde

35 milyon euroluk yıldızın peşindeler! Hangisi alırsa 1 adım öne geçer
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu

Bu da diğer savaştan görüntü
Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor

Ödenen para öyle böyle değil! Bölgeden kaçışın bedeli tam bir servet