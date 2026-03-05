Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

Transfermarkt, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda forma giyen yerli futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

ZİRVEDE BARIŞ ALPER YILMAZ VAR

Piyasa değerlerinin güncellenmesiyle birlikte Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro'luk değeriyle ligin en değerli yerli futbolcusu oldu. Barış Alper'i Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu takip etti.

İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli oyuncusu: