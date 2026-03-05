Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu
Trendyol Süper Lig'de oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Piyasa değerlerinin güncellenmesiyle birlikte Barış Alper Yılmaz, ligin en değerli yerli futbolcusu oldu.
- Transfermarkt, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda forma giyen yerli futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.
- Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro'luk değeriyle ligin en değerli yerli futbolcusu oldu.
- Süper Lig'in en değerli 10 yerli oyuncusu arasında Barış Alper Yılmaz (26 milyon Euro), Orkun Kökçü (25 milyon Euro) ve Kerem Aktürkoğlu (22 milyon Euro) ilk üç sırada yer aldı.
ZİRVEDE BARIŞ ALPER YILMAZ VAR
Piyasa değerlerinin güncellenmesiyle birlikte Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro'luk değeriyle ligin en değerli yerli futbolcusu oldu. Barış Alper'i Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu takip etti.
İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli oyuncusu:
- 10. Cengiz Ünder: 6 milyon Euro
- 9. Abdülkerim Bardakcı: 6.5 milyon Euro
- 8. Mert Müldür: 7 milyon Euro
- 7. Oğuz Aydın: 8 milyon Euro
- 6. Uğurcan Çakır: 15 milyon Euro
- 5. İsmail Yüksek: 15 milyon Euro
- 4. Yunus Akgün: 18 milyon Euro
- 3. Kerem Aktürkoğlu: 22 milyon Euro
- 2. Orkun Kökçü: 25 milyon Euro
- 1. Barış Alper Yılmaz: 26 milyon Euro