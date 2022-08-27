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Pirlo'dan dillere destan siftah! Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü farka boğdu

Spor Haberleri

Pirlo'dan dillere destan siftah! Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü farka boğdu

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Bu sonuçla İstanbul ekibinin dünyaca ünlü teknik direktörü Pirlo, ligde ilk galibiyetini aldı.

Fatih Karagümrük ile Mke Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 yendi.

Pirlo siftah yaptı! Fatih Karagümrül, MKE Ankaragücü'nü 4 golle geçti

KARAGÜMRÜK İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Salih Dursun, 9 ila 48. dakikada Borini ve 83. dakikada penaltıdan Diagne kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 53. dakikada Baniya (kendi kalesine) attı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Fatih Karagümrük ligde ilk 3 puanını alırken, İstanbul ekibinin teknik direktörü Pirlo da Süper Lig'de siftah yaptı.

Pirlo siftah yaptı! Fatih Karagümrül, MKE Ankaragücü'nü 4 golle geçti

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Andrea Pirlo Spor Haberler

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