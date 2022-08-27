Pirlo'dan dillere destan siftah! Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü farka boğdu
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Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Bu sonuçla İstanbul ekibinin dünyaca ünlü teknik direktörü Pirlo, ligde ilk galibiyetini aldı.
Fatih Karagümrük ile Mke Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 yendi.
KARAGÜMRÜK İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Salih Dursun, 9 ila 48. dakikada Borini ve 83. dakikada penaltıdan Diagne kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 53. dakikada Baniya (kendi kalesine) attı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Fatih Karagümrük ligde ilk 3 puanını alırken, İstanbul ekibinin teknik direktörü Pirlo da Süper Lig'de siftah yaptı.
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