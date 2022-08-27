Pirlo'dan dillere destan siftah! Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü farka boğdu

Fatih Karagümrük ile Mke Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 yendi.

KARAGÜMRÜK İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Salih Dursun, 9 ila 48. dakikada Borini ve 83. dakikada penaltıdan Diagne kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 53. dakikada Baniya (kendi kalesine) attı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Fatih Karagümrük ligde ilk 3 puanını alırken, İstanbul ekibinin teknik direktörü Pirlo da Süper Lig'de siftah yaptı.