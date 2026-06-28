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Erzurum'daki Pirinkayalar Geçidi'nin Avrupa Bisiklet Ağı'na dahil edilmesi hedefleniyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Pirinkayalar Geçidi, doğa gözlemi, yürüyüş ve bisiklet rotası olarak Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) Projesi'ne dahil edilmek isteniyor. Tünelin açılmasıyla eski güzergah araç trafiğine kapatıldı ve cam seyir terasıyla turizme kazandırıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Pirinkayalar Geçidi'nin doğa gözlemi, yürüyüş ve bisiklet rotası olarak değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) Projesi'ne dahil edilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2021'de hizmete açılan 2 bin 272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli, Erzurum'u Artvin üzerinden Karadeniz'e ve Gürcistan aracılığıyla Kafkaslar'a bağlayan kara yolunda ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. "Sakin Kenti" ilan edilen Uzundere'de bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Tortum Şelalesi ile turkuaz rengiyle dikkati çeken Tortum Gölü gibi önemli turizm destinasyonlarına ulaşım da tünelin hizmete girmesiyle kolaylaştı.

Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Pirinkayalar Geçidi, keskin virajları ve dik yamaçları nedeniyle özellikle kış aylarında sürücüler için risk oluştururken, tünelin açılmasıyla eski güzergah aktif araç trafiğine kapatıldı.

Geçitte oluşturulan cam seyir terası ise ziyaretçilere Tortum Gölü manzarasını izleme imkanı sunuyor.

???????Pirinkayalar Geçidi'nin seyir terasıyla EuroVole projesine dahil edilip gözlem, doğa yürüyüşü ve bisiklet rotaları arasına girmesi hedefleniyor.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine, Pirinkayalar Geçidi'nin, Türkiye'nin en doğusundaki kuzey-güney ulaşım aksında bulunduğunu söyledi.

Geçmişte keskin virajları ve kaya düşmesi riski nedeniyle bölgede çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kazanın yaşandığını belirten Özsoy, Pirinkayalar Tüneli'nin hizmete girmesiyle ulaşımın daha güvenli hale geldiğini ifade etti.

Tünel bölge turizmine önemli katkı sunuyor

Tünelin yalnızca ulaşım koridoruna değil, bölge turizmine de önemli katkı sunduğunu dile getiren Özsoy, Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü gibi önemli destinasyonlara erişimin kolaylaştığını kaydetti.

Özsoy, Balıklı, Çağlayan ve Cevizli mahallelerinin ilçe merkezine ulaşımının da rahatladığını vurgulayarak, eski güzergahın bundan sonra turizm amaçlı değerlendirilmesini hedeflediklerini anlattı.

Eski yolun ilçe turizmine hizmet etmesi için girişimlerde bulunacaklarını aktaran Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tünelle eski yolumuzun işlevi yok olmadı. Orada bizim yaptığımız fiyort park dediğimiz cam teras var. Burası Türkiye'nin önemli fiyort parklarından birisi. Biz bu yolda bisiklet, doğa gözlemi ve yürüyüş de yapılmasını istiyoruz. Bu bağlamda Avrupa Bisiklet Ağı Projesi var. Biz bu projeye dahil olmak istiyoruz. Bisiklet yolları tünelden geçmiyor dolayısıyla eski yolumuz (Pirinkayalar Geçidi) bisiklet yolu anlamında bize önemli katkı sağlayacak. Belediyemize ait dağ bisikleti türünde 50 bisikletimiz bulunuyor. Zaman zaman Uzundere'den kalkıp Tortum Şelalesi'ne kadar güvenli şekilde gidip geliyorlar."

Halis Özsoy, EuroVelo projesi için Avrupa Bisikletçiler Federasyonuna başvuru yaptıklarını, bisikletçilerin rahat bir ulaşım yapabilmesi için de yetkili kurumlarla irtibat halinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
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