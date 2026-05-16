Yatılı bölge okulundan Türkiye üçüncülüğüne

Pınarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Berat Ömer Ülger, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Finalleri'nde erkekler 70 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak hem Pınarbaşı'nın hem de Kayseri'nin gururu oldu.

Başarılı sporcu, önce Kayseri şampiyonu olmuş, ardından Niğde'de düzenlenen bölge şampiyonasında birincilik elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmıştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular arasında kürsüye çıkmayı başaran Ülger, ilçede büyük sevinç yaşattı. Türkiye finalleri dönüşünde okulunda coşkuyla karşılanan Berat Ömer Ülger için öğrenciler tezahüratlarda bulunurken, okulda duygusal anlar yaşandı. Pınarbaşı Kaymakamı Salih Ağar, okulu ziyaret ederek başarılı öğrenciyi tebrik etti ve bilek güreşi yaptı. Kaymakam Salih Ağar'ın öğrencinin azmi ve başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin her alanda desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Kılıç ise öğrenciyi makamında ağırladı. Başarılı sporcu ile sohbet eden Kılıç, kendisine her türlü desteği vereceğini dile getirdi. Pınarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Mutlu Kürümlüoğlu da, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, gurur duyduğunu kaydetti.

Türkiye üçüncüsü olan Berat Ömer Ülger ise, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirterek, istediği dereceye ulaşamadığı için üzgün olduğunu söyledi. Daha önce bu yarışmaya katılamamış olmanın pişmanlığını ifade eden Ülger, başarısını okuluna ve ilçesine armağan etti.

Son yıllarda eğitim, sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetlerde dikkat çeken başarılar elde eden Pınarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu; bilek güreşinin yanı sıra akıl ve zeka oyunlarında da ilçe ve il genelinde önemli dereceler elde etti. Okulda yürütülen akademik destek çalışmaları, sosyal-kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağladığı ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı