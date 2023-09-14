Pınar Karşıyaka, Galatasaray NEF'i mağlup etti

Antalya'da düzenlenen TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Pınar Karşıyaka, Galatasaray NEF'i 90-64 mağlup etti. Kelan Martin, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Salon: Nirvana Cosmos Sports Center

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Yener Yılmaz

Galatasaray NEF: Muhaymin Mustafa 4, Martin 17, Berke İsmail Çebi, İsmet Akpınar 8, Sadık Emir Kabaca 10, Halilovic 3, Samet Geyik, Radebaugh 5, Yeboah 14, Rafi Ömer Oralkan 2, Buğrahan Tuncer 1

Pınar Karşıyaka : Jaylon Marcus Brown 12, Vernon Carey 19, McCollum 12, Furkan Haltalı 3, Hakan Sayılı 4, Thomas Akyazılı, Mükremin Deniz Kılıçlı, Kelan Martin 21, Hilliard 2, Vittorio Brown 5, Mert Celep 2, Kenan Sipahi 10

1. Periyot: 23-21

Devre: 36-40

3. Periyot: 57-66

Antalya'da "Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları)" çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Pınar Karşıyaka, Galatasaray NEF'i 90-64 mağlup etti.

Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center'da gerçekleştirilen organizasyonda, Galatasaray NEF ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Anadolu Efes, Beşiktaş, Türk Telekom ve CSKA Moskova takımları yer alıyor.

Maçta 21 sayılık performansıyla "en değerli oyuncu" seçilen Pınar Karşıyaka'dan Kelan Martin'in ödülünü, Nirvana Hotels Sportif Direktörü Burçin Badem verdi.

Organizasyonda yarın saat 18.00'de Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ve saat 20.00'de CSKA Moskova-Anadolu Efes maçları yapılacak.

Turnuva, 17 Eylül Pazar günü sona erecek.