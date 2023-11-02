Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets Oldenburg'u mağlup etti

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

AVRUPA'da bu sezon ilk hedefini finaller olarak belirleyen Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ewe Baskets Oldenburg'u yıldız oyun kurucusu McCollum'dan yoksun olmasına rağmen evinde 85-83 yenmeyi başardı, 2'de 2 yapıp zirvedeki yerini korudu.

Üstünlüğün her periyot el değiştirdiği maçta ilk bölümde 10 sayı farkla yenik duruma düşüp, ikinci periyotta 13 sayı öne geçen Karşıyaka, üçüncü periyodu yine yenik kapatmasına rağmen son bölümde taraftarının müthiş desteğiyle galibiyete uzandı. Grupta evindeki ilk 2 maçta fire vermeyerek çok önemli eşikleri aşan yeşil-kırmızılı ekip, ligde ve Avrupa'da iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde 15 Kasım'da Fransa'da kendisi gibi 2'de 2 yapan SIG Strasbourg'a konuk olacak temsilcimiz galip gelmesi durumunda grup liderliği ve adını direkt son 16'ya yazdırma yolunda çok büyük avantaj elde edecek. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Oldenburg mücadelesinin ardından, "İnanılmaz bir maçtı. Bizim için harika bir galibiyet oldu. Çok iyi oyuncuları olan, sert bir takıma karşı oynadık. Bazen çok iyi oynadık ve hücumda akıllıca kararlar verdik fakat bazen de çok basit hatalar yaptık. 18 top kaybımız vardı, bu sayı çok fazla. Yine de galibiyet için tüm takım savaştı. Bizim tüm iç saha maçlarımızı kazanmamız lazım. Bugün 1 tane galibiyet daha ekledik. Çok mutluyum, tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi.