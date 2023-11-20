Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta kapanış maçında Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u 90-82 yendi. Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, son bölümde daha etkili olarak rakibini mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Kerem Yılmaz

Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 3, Thomas Akyazılı 10, Martin 19, Vitto Brown 11, Carey 14, McCollum 13, Furkan Haltalı 6, Hakan Sayılı, Hilliard 14

Çağdaş Bodrumspor: Warren 23, Artis 18, Johnson 4, Ahmet Düverioğlu 5, Alibegovic 17, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 1, Hakan Yapar 4, Moore 10

1. Periyot: 22-18

Devre: 44-42

3. Periyot: 67-68

Beş faulle çıkan: 39.19 Alibegovic (Çağdaş Bodrumspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta kapanış maçında Pınar Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u 90-82 yendi.

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Kenan Sipahi ve McCollum'la farkı 8 sayıya (18-10) çıkaran Pınar Karşıyaka, Moore ve Alibegovic'in basketlerine rağmen periyodu 22-18 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Pınar Karşıyaka, 14. dakikada farkı 10 sayıya (32-22) çıkarmasına rağmen farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen konuk ekip, periyodun bitimine 2 dakika kala Artis'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 38-37. Ev sahibi takım, soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında 44-44 eşitliği sağlayan Çağdaş Bodrumspor, 22. dakikada Artis'in 3 sayılık basketiyle 50-49 üstünlük kurdu. Yeşil-kırmızılı ekip, Martin ve Carey'le tekrar öne geçmesine rağmen konuk ekip periyodu 68-67 üstün tamamladı.

Dördüncü periyotta tekrar öne geçen Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya Hilliard'ın basketiyle 76-75 üstün girdi. 37'nci dakikada 80-80 eşitliğin sağlandığı müsabakanın son bölümünde daha etkili olan Pınar Karşıyaka, rakibini 90-82 mağlup etti.