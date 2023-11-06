Pınar Karşıyaka, Bursaspor'u rahat bir şekilde mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u çok rahat bir şekilde 95-75 mağlup eden Pınar Karşıyaka bu sezon henüz dış sahada galip gelemese de evinde ligde ve Avrupa'da 5'te 5 yaptı. Ligde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Türk Telekom'dan sonra Bursa engelini de aşan Karşıyaka, 6 haftada 3 galibiyetle Play-Off hattına tutundu. Avrupa'da da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 2 maçı kazanarak E Grubu'nda lider olan Karşıyaka, ligde cuma günü Büyükçekmece Basket'e konuk olacak.

Bursaspor önünde net bir galibiyet aldıklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Açıkçası yorgun olduğumuz bir dönemdeyiz, bazı oyuncularımızı hafta içi fazla oynatmak zorunda kaldık. Onların bu kadar iyi performans göstermesi, kenardan gelenlerin yine oyunu aynı şekilde sürdürmeleri beni mutlu etti. Bütün maçı kontrol ettik, çok net bir galibiyet oldu. Çok dişli bir rakiple oynadık. Özellikle birebir hücumları çok iyi olan yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Bu bakımdan yediğimiz skor da bence çok anlamlı. Zaten hücumdaki üretkenliğimiz bence çok güzeldi, 26 tane asist yaptık. Bundan dolayı mutluyum. Güzel bir haftayı güzel bir galibiyetle kapattık" dedi.