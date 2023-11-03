Pınar Karşıyaka, Bursaspor maçı için bilet fiyatlarını indirdi

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u ağırlayacağı maç öncesi bilet fiyatlarında yarı yarıya indirime gitti. Ayrıca, genç pivot Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ayın en iyi ilk 5'ine seçildi.

Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir'in iddialı temsilcisi Pınar Karşıyaka, pazar günü Bursaspor'u ağırlayacağı maç öncesi bilet fiyatlarında yarı yarıya indirime gitti. Yeşil-kırmızılılar, bilet fiyatlarını öğrenci bileti 50 TL, tam bilet 100 TL olarak belirledi. Biletlerini daha önce almış olan taraftarlara da iade işlemleri yapıldı.

Ligde Fenerbahçe'yle oynanan sezonun ilk iç saha maçında açıklanan bilet fiyatları tepki çeken Pınar Karşıyaka'da basketbol şube yönetimi, o maç özelinde tüm biletler satıldığı için taraftar taleplerine yanıt verilemediğini, sezon boyunca uygun çözümler yaratılacağını açıklamıştı. Pınar Karşıyaka'nın Bursaspor maçının biletleriyle ilgili açıklamasında, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Ewe Baskets Oldenburg'u konuk ettiğimiz maçta salonda son düdüğe kadar desteğini esirgemeyen taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu desteğin evimizde oynayacağımız her maçta devam edeceğinden emin olarak Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bursaspor'u ağırlayacağımız maçın açıklanan bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Biletlerini daha önceden almış olan taraftarımıza iade işlemleri yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Kaf-Kaf evinde bu sezon lig ve Avrupa'da daha önce oynadığı 4 maçı da kazanmıştı.

CAREY AVRUPA'DA AYIN 5'İNDE

Pınar Karşıyaka'nın bu sezon transfer ettiği 22 yaşındaki genç pivot Vernon Carey, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ayın en iyi ilk 5'ine seçildi. Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi maratonuna grubunda 2'de 2'yle lider başlarken, Carey, Avrupa arenasındaki ilk ayında maç başına 16.5 sayı, 6.5 ribaund, 2.5 asist ve 2.5 blok ortalamaları yakaladı. Carey, yüzde 76.2 şut isabetiyle oynayıp, toplam 56 dakikada yalnız 2 top kaybı yaptı.