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Pınar Benek, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalyanın Sahibi Oldu

Pınar Benek, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalyanın Sahibi Oldu
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Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Pınar Benek, finalde Çinli rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Benek, şampiyonaya hazırlanırken sıkı bir çalışmanın ardından büyük bir başarıya imza atarak finale yükseldi.

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Pınar Benek, final müsabakasında Çin'li rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karadağ'ın Budva şehrinde 20 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Pınar Benek, eleme maçında İrlandalı Rakibi Keogh Niamh 'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Rus rakibi Sofia Kulaeva ile karşılaşan milli sporcu bu maçı da kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde de Azeri Rakibi Mikayilova Aynur'u da yenen Benek, finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Final müsabakasında Altın Madalya ve Gençler Dünya Boks Şampiyonluğu için ringe çıkan Benek, Çinli rakibi Wang MIQ'ya yenilerek Gençler Dünya Boks Şampiyonasında 2. oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

Bu şampiyona için hem Cizre'de hem de Milli Takım kampında çok sıkı bir çalışma yaparak hazırlandığını ifade eden Pınar Benek, "Şampiyonadaki tek hedefim finale çıkıp Dünya şampiyonu olmaktı. Bunun için de önüme çıkan rakiplerimi tek tek yenerek finale çıkmayı başardım. Ancak Çinli rakibimi yenemedim ve Gençlerde Dünya 2.'si oldum. Bundan sonraki hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek" diye konuştu.

Buraya kadar gelmenin de büyük bir başarı olduğunu ifade eden Benek, "Azim ve kararlılıkla çıktığım müsabakalarda ülkemi başarı ile temsil etmenin gururunu yaşadım. Gönül isterdi ki altın madalya alarak Türkiye'ye dönmekti. Ancak Gümüş Madalya alarak dönüyorum. Bu anlamda da bu başarımda benden desteklerini esirgemeyen antrenörüm Rıdvan Budak ile Milli Takım antrenörlerim ve aileme teşekkür ediyorum. Bu başarıyı da tüm Türkiye'ye armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Elde ettiği başarı ve kazandığı gümüş madalya'dan dolayı milli sporcu Pınar Benek'i tebrik eden Antrenör Rıdvan Budak, "Pınar dünya şampiyonu olmasa bile finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu başarı da Pınar'ın bundan sonraki turnuvalarda neleri başarabileceğinin kanıtıdır" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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