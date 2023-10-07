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Pigasos Polichnis Sports, KV Peja'yı 3-0 yenerek Balkan Kupası'nda üçüncü oldu

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Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Pigasos Polichnis Sports, KV Peja'yı 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Pigasos Polichnis Sports: Kapetanidis, Mavrovouniotis, Prousalis, Kesesidis, Armenakis, Milis (Palaiochorinos, Bourakis, Giamakidis, Leon, Tsalikian, Kanellos)

KV Peja: Tara, Husaj, Nikçi, Erion, Berisha, Bajrami (Mujaj, Lajqi, Kabashi)

Setler: 25-17, 25-17, 25-14

Süre: 66 dakika (20, 23, 23)

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda, Yunanistan temsilcisi Pigasos Polichnis Sports, Kosova ekibi KV Peja'yı 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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