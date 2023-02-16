Pierre-Emerick Aubameyang, Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! İmza an meselesi

Sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak kadroda düşünülmeyen Pierre-Emerick Aubameyang, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Yılıdz futbolcunun olumlu dönüş yaptığı sarı-lacivertliler, İngiliz devi ile 5 milyon euroluk yıllık ücretin pazarlığına başladı. İki kulüp görüşmelerde anlaşırsa, Gabonlu golcü kiralık olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe formasını giyecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine aldığı Chelsea'nin yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağlamak için son düzlüğe girdi.

AUBAMEYANG, FENERBAHÇE'Yİ KABUL ETTİ

Sezon başında Chelsea'ye transfer olan ancak burada tutunamayan Pierre-Emerick Aubameyang, Fenerbahçe'ye yakın. Gabonlu yıldız ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin, futbolcudan olumlu dönüş aldığı belirtildi.

CHELSEA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Chelsea ile masaya oturan Fenerbahçe, Aubameyang'ın 5 milyon euroluk maaşının bir bölümünü Chelsea'nin ödemesi için pazarlıklarını sürdürüyor. İki kulübün anlaşması durumunda dünyaca ünlü golcü, kiralık olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.