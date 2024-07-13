Pia Sundhage: "Farklılıklar oyunumuzu geliştiriyor"

İsviçre Teknik Direktörü Pia Sundhage:

"Farklı kültür ve oyun tarzlarımız var"

KOCAELİ - İsviçre Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Pia Sundhage, Türkiye galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Farklılıklar oyunumuzu geliştiriyor" dedi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup beşinci maçında İsviçre, deplasmanda Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından İsviçre Teknik Direktörü Pia Sundhage basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Grup liderliğini son maç öncesi 12 puanla garantileyen Pia Sundhage, "Bugün mutluyum çünkü sağlam bir performans sergiledik. Neredeyse 90 dakika boyunca oyunu kontrol ettiğimizi ve gol yemememizden ve iki gol atmaktan mutlu olduğumuzu düşünüyorum. Yedek kulübesinden genç bir oyuncunun çıkması da önemli. Sakatlıktan döndü ve gol attı. Yedek kulübesinden gelen oyunculardan mutluyum. Bu nedenle şu anda iyi bir ruh halindeyiz. Ben topa sahip olduğumuzda, son çizgiyi aşmak istediğimiz bir yol olduğu için mutluyum. Öncelikle ileri oynuyorsunuz ama aynı zamanda Macaristan'a karşı yaptığımız gibi ilk 45 dakika iyi değildi. İşte bu yüzden bir adım geri atıyoruz ve topa sahip olduğumuzdan emin oluyoruz. ve günün sonunda, son çizgiyi aştığımızda oldukça iyi çözümler bulmuş olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Hiçbir şeyi hafife almamak ve alçakgönüllü olmak önemli"

Grubun zorluk derecesini düşük olarak görüp görmediklerine ve en güçlü rakibin hangi ülkenin takımı olduğuna dair sorulara ise Pia Sundhage şu yanıtları verdi: "Öncelikle alçakgönüllü olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeyi hafife almamak da çok önemli. Farklı beklentilerimiz var. Türkiye'ye karşı oynadığımızda ve kıyaslandığında; sadece farklı bir oyun tarzı değil, aynı zamanda farklı niteliklere de sahip. Ama bu da benim en büyük işim; yani oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını ve birbirlerinin en iyi performansını ortaya çıkarmalarını sağlamak. Yani kolay oyun yok. Sahada eğlendiğinizde, bağlantıda olduğunuzda ve oyun planını takip ettiğinizde ise bu kolaydır. İkinci soruya gelince; nasıl oynadığımıza bakarsanız ben seçim yapamam. Macaristan ve Türkiye ile oyunsal sorunlarımız var. Dolayısıyla en kolayı bu veya şu diyemem. Farklılar. ve sıradaki maçta Azerbaycan ile oynayacağız. O da farklı olacak. İşte futbolun güzelliği de burada. Farklı oyun tarzlarımız ve kültürümüz var ve bu da kadınların oyununu büyük ölçüde geliştirecek,"

"Kocaeli'de ortam ve saha harikaydı"

Kocaeli Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili soruya ise, "Harika bir stadyum. Ortam ve saha harikaydı. ve tabii ki kalabalığın sesini duyduğunuzda ki yüksek sesli olması gerekir. Bugün kadın futbolunda da bu durum giderek artıyor. Tribünlerde daha fazla sporsever olsa daha iyi olurdu" yanıtını verdi.