NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'a 125-124 yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, Adem Bona'nın da forma giydiği maçta Denver Nuggets'a 125-124 mağlup oldu. Uzatmaya giden karşılaşmada 76ers'ta Joel Embiid 32, Tyrese Maxey 28 sayı attı. Kevin Durant, Houston Rockets'ın Phoenix Suns karşısında son saniyede attığı üçlükle 100-97 galibiyetini kazanmasını sağladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers deplasmanda Denver Nuggets'a 125-124 mağlup oldu.

Uzatmaya giden maçı kazanan 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 8 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 blok ile oynadı. 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, Tyrese Maxey ise 28 sayı attı.

Maçta Nuggets'a galibiyeti getiren 2 sayılık basketi atan Bruce Brown, karşılaşmayı 19 sayı ile tamamlarken Jalen Pickett 29 sayı, Peyton Watson ise 24 sayı kaydetti.

Kevin Durant'ın son saniye üçlüğü Rockets'ı galibiyete taşıdı

Kevin Durant, maçın bitimine 1 saniye kala attığı üçlükle Houston Rockets'ı konuk ettiği eski takımı Phoenix Suns karşısında 100-97'lik galibiyete taşıdı.

Karşılaşmada 26 sayı atan Durant, geçen yaz Phoenix'ten Rockets'a katılmıştı.

Amen Thompson ve Jabari Smith ise 17'şer sayı kaydederek Houston'ın altı maçta beşinci galibiyetini almasına yardımcı oldu.

Suns'ta Devin Booker'ın 27 sayı kaydettiği maçta takımın 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, geçen cumartesi günü sağ ayak bileğini burkması nedeniyle Suns'a karşı oynanan maçta yer almadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
