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Philadelphia 76ers, 29 sayı geriden gelip Cavaliers'ı 114-106 yenerek 2'de 2 yaptı

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Philadelphia 76ers, evinde Cleveland Cavaliers'ı 29 sayı geriden gelerek 114-106 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Philadelphia'da Tyrese Maxey 32, Joel Embiid 24 sayıyla oynarken LeBron James 17 sayı ve 10 ribaundla double double yaptı.

NBA'de Philadelphia 76ers konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 114-106 mağlup etti. Philadelphia'da LeBron James 17 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 29 sayı geriden gelerek 114-106'lık skorla mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Philadelphia'da Tyrese Maxey 32 sayı ve Joel Embiid 24 sayıyla oynarken, LeBron James ise 17 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki ilk maçından yenilgiyle ayrılan Cleveland'da ise Donovan Mitchell 32 sayı, Evan Mobley 18 sayı ve James Harden da 16 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Oklahoma evinde galip

Oklahoma City Thunder ise Paycom Center'da mücadele ettiği Denver Nuggets'ı 96-84 yendi. Ligde 2'de 2 yapan Oklahoma'da Jalen Williams 21 sayı, Shai Gilgeous Alexander 17 sayı ve Chet Holmgren da 12 sayı, 17 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu. Ligde oynadığı ilk karşılaşmasını kaybeden Denver'da Aaron Gordon 20 sayı, Nikola Jokic ile DeMar DeRozan da 13'şer sayıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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