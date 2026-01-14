Haberler

PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Güncelleme:
Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, PFDK'ya sevk edilmişti. Gabonlu orta saha Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Fenerbahçe'ye küfür etmediğini, bir yanlışlık yapıldığını dile getirdi.

  • Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Fenerbahçe'ye küfür etmediğini açıkladı.
  • Mario Lemina, PFDK'ya sevk edilmesine neden olan paylaşımında bir yanlışlık olduğunu ifade etti.
  • Mario Lemina, paylaşımının yanlış anlaşıldığını ve ilgili makamlarla iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'ye karşı kaybedilen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve bu paylaşımın ardından PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan bir paylaşım daha geldi.

''FENERBAHÇE'YE KÜFÜR ETMEDİM''

Paylaştığı içerikte Fenerbahçe lehine küfürlü tezahürat bulunması nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Gabonlu orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilere küfür etmediğini, paylaşımında bir yanlışlık olduğunu dile getirdi.

Mario Lemina'nın açıklaması şu şekilde:

"Benim hakkımda yanlış bilgiler içeren bazı yazılar ve medya içerikleri okumak beni şaşırttı.

İletişim ekibim tarafından paylaşılan bir videonun yayımlanmasının ardından, durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Videoda, paylaşım sırasında anlamı net olarak anlaşılmayan sözler söyleyen taraftarlar görülmektedir. En açık şekilde belirtmek isterim ki, bu sözler benim düşüncelerimi, değerlerimi ya da niyetlerimi kesinlikle yansıtmamaktadır. Hiçbir şekilde kimseye yönelik kırıcı, incitici ya da zarar verici bir mesajı teşvik etmedim, desteklemedim veya böyle bir niyet taşımadım.

Ben, bu rolün beraberinde getirdiği sorumlulukların tamamen farkında olan profesyonel bir futbolcuyum. Kariyerim boyunca sporuma, kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve futbol kurumlarına karşı her zaman saygı, bağlılık ve adanmışlık gösterdim.

Bu paylaşımın yarattığı durumdan ve yol açmış olabileceği yanlış anlaşılmalardan içtenlikle üzüntü duyuyorum. Tek amacım her zaman futbolu ve taraftar desteğini olumlu ve birleştirici bir ruhla kutlamak olmuştur. Saygı, fair play ve sorumluluk değerlerine olan bağlılığımı bir kez daha teyit ediyor; bu durumun netliğe kavuşmasına yardımcı olmak adına ilgili makamlarla tam iş birliği yapmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Ederson ve Duran'a ceza kesmeyen Gaziantep Hocası Burak'a muhtemelen cezayı bizim maçdan sonra verecek olan TFF konu Lemina olunca şak diye cezayı kesecektir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

mgk FENERBAHÇE sağlam kaydı size halen acısı geçmemiş . Krem istermisin ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

