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PFDK, Muğlaspor'a 140 bin TL, Bursaspor'a 90 bin TL para cezası verdi

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PFDK, Muğlaspor'a 140 bin TL, Bursaspor'a 90 bin TL para cezası verdi
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PFDK, 1'inci Lig'in 10'uncu haftasındaki Muğlaspor-Bursaspor maçı için Muğlaspor'a 140 bin TL, Bursaspor'a 90 bin TL para cezası verdi. Muğlaspor'a ihtar ve tribün blokesi, Bursasporlu seyircilere ise bir sonraki deplasman maçına giriş kısıtlaması uygulandı.

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Muğlaspor'un sahasında Bursaspor'u konuk ettiği karşılaşmada yaşanan disiplin ihlallerine ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, Muğlaspor ve Bursaspor kulüplerine para ve tribün blokesi cezaları verdi. Karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Muğlaspor'a disiplin yaptırımları uygulandı. Muğlaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) ilgili maddeleri uyarınca neticeten 140 bin TL para cezası verdi.

Aynı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde ev sahibi olunan maçlarda ilk kez gerçekleşmesi sebebiyle Muğlaspor'a ihtar cezası veren kurul, tribün blokesi kararları da aldı. Saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle Batı Tribün B, C, D ile Doğu Tribünü O, T, S bloklarında yer alan taraftarların elektronik biletleri bloke edilerek bir sonraki ev sahibi maça girişleri engellendi. İki ayrı eylemden dolayı bloke cezası verilen Batı Tribün C bloktaki seyircilerin kartlarının ise toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakasında bloke edilmesine karar verildi.

BURSASPOR MİSAFİR TRİBÜNÜNE BLOKE CEZASI

Karşılaşmada konuk ekip Bursaspor da PFDK tarafından cezalandırıldı. Yeşil-beyazlı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde deplasmanda 3'üncü kez gerçekleştirilmesi sebebiyle Bursaspor Kulübü'ne FDT uyarınca 90 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün V blokta yer alan Bursasporlu seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edilerek, bir sonraki deplasman müsabakasına girişleri kısıtlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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