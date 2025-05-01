PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası kararlarını açıkladı.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1-Beşiktaş'ın, 25.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş-Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey alt 109 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Sivasspor Kulübü antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın, 26.04.2025 tarihinde oynanan Sivasspor-Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Bodrum FK'nın, 26.04.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK- Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK idarecisi Selahattin Polat'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK idarecisi Selahattin Polat'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti ve 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK idarecisi Onur Talay'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK idarecisi Onur Talay'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK yardımcı antrenörü Jose Miguel Real Teixeira'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK yardımcı antrenörü Jose Miguel Real Teixeira'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK görevlisi Caner Tuna'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK görevlisi Caner Tuna'nın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK görevlisi İsmail Erdoğan'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK görevlisi İsmail Erdoğan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bodrum FK görevlisi Ömer Özmenteş'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

4-Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 26.04.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt tribün D ve kuzey kale arkası alt tribün D numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü sporcusu Papa Alioune Ndiaye'nin, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

5-Fenerbahçe'nin, 26.04.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

6- Kayserispor Kulübü'nün, 27.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 180.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey alt C-kuzey alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Çaykur Rizespor antrenörü Osman Demir'in, 27.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, 27.04.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Galatasaray'ın, 27.04.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi." - İSTANBUL