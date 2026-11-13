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PFDK, Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası verdi

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PFDK, Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası verdi
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan'a 13 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 25 bin TL para cezası verdi. Ceza, 8 Kasım 2026'da oynanan Erbaaspor-Isparta 32 Spor maçındaki olaylar nedeniyle verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ender Kızıltan'a 13 maç men cezası verdi.

PFDK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 Kasım 2026 tarihinde oynanan Erbaaspor - Isparta 32 Spor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Isparta 32 Spor görevlisi Ender Kızıltan'a 13 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi. Kurul ayrıca Kızıltan'a 25 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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