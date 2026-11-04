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PFDK, İskenderunspor'u Ziraat Türkiye Kupası'ndan ihraç etti, gelecek sezon da yok

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TFF PFDK, Karabük İdmanyurdu maçında sahaya çıkmayan Ekinciler İskenderunspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine karar verdi. Hatay ekibi takip eden sezonda da Türkiye Kupası'nda yer alamayacak.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İskenderunspor'un kupanın 3. eleme turu müsabakasında belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 10/1. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, organizasyondan ihraç edilmesine ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer almamasına karar verdi.

Hatay ekibi, Karabük İdmanyurdu mücadelesinde sahada yer almamıştı.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a ise 140 bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA
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