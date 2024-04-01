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PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 400 bin TL, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 39 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Beşiktaş idarecisi Hüseyin Yücel hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

2- Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırılması,

3- Galatasaray hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

4- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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