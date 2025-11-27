Haberler

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var Haber Videosunu İzle
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Ederson'a ceza verilmediğini açıkladı. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız isme ceza verilmemesine büyük tepki gösterdi.

  • PFDK, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a ceza verilmediğini açıkladı.
  • Ederson, Çaykur Rizespor maçında tribünlere yönelik hakaret iddiasıyla PFDK'ye sevk edilmişti.
  • Galatasaraylı taraftarlar, Ederson'un ceza almamasına tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

PFDK KARARINI AÇIKLADI

PFDK, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a ceza verilmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ VAR

Bu karar üzerine Galatasaraylı taraftarlar alınan karara büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan yorumlarda bulunarak Mauro Icardi'nin geçmişte benzer hareketten ceza aldığını, Ederson'un da ceza alması gerektiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ederson, Çaykur Rizespor maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Federasyonun adı artık Profesyonel Fenerbahçe Destekleme Kulübü olsun....

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Yapı yapı dedikleri bu olsa gerek, kendi yapıları hep kendilerine çalışıyor anlaşılan..

yanıt7
yanıt5
Haber YorumlarıSedat A.:

Çifte standart belgelendi bir kez daha. FENERASYON yönetecilerini bu sene de kötülüğe hizmet etmesi çok acı. İyilik mayısta inşallah yine kazanacak.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPikachu hd:

Ağlamayın kedicikler ajajajajjaj

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Tam da FB ile maç vardı :)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

Alonso, Arda'dan özür diledi: Bunu yapmamalıydım
Kral Charles'ın çocukluk saçı açık artırmada satışa çıktı

Saçı servet değerinde! Yüzbinlerce liraya satışa çıktı
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

Alonso, Arda'dan özür diledi: Bunu yapmamalıydım
Kral Charles'ın çocukluk saçı açık artırmada satışa çıktı

Saçı servet değerinde! Yüzbinlerce liraya satışa çıktı
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.