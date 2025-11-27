PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

PFDK KARARINI AÇIKLADI

PFDK, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a ceza verilmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ VAR

Bu karar üzerine Galatasaraylı taraftarlar alınan karara büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan yorumlarda bulunarak Mauro Icardi'nin geçmişte benzer hareketten ceza aldığını, Ederson'un da ceza alması gerektiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ederson, Çaykur Rizespor maçında tribünlere yaptığı iddia edilen hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.