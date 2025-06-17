Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa

Türkiye Futbol Federasyonu, aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin istifasını istedi.

Umut Eken'in haberine göre; TFF yönetimi, PFDK üyelerinin istifasını istedi. Kurul üyelerinin yazılı açıklama yapmak için TFF'den süre istediği ve istifa metni hazırladıkları dile getirildi. Öte yandan istifa metninin TFF resmi sitesinden paylaşılacağı aktarıldı.

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum köşe yazısında PFDKüyeleri arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları kaleme almıştı. Söz konusu köşe yazısında şu ifadeler kullanılmıştı:

- Kurulun ortak WhatsApp grubunda bazılarının fütursuzca Galatasaray amigoluğu yapması normal bir şey midir?

- Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

- "1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?

- "Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

- En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

- Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli.

- Duyduğum; bunların ekran görüntüleri birlerinin elindeymiş. Hatta ve hatta bunlar Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un da elinde varmış.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaparak TFF'ye başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu.