PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında gerçekleştirilen ihlalleri görüşerek karara bağladı. Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye Trabzonspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

Beşiktaş Kulübüne futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 2 milyon 700 bin lira, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç'a ise aynı gerekçeyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulandı. Beşiktaş'a ayrıca iki farklı ihlalden toplamda 283 bin lira para cezası kesildi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Bu karar sonrası Beşiktaşlı taraftarlar PFDK'ye tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarında yorum yapan birçok kullanıcı, kırmızı kartın ağır olduğunu, bu gerekçeyle 2 maçlık cezanın da fazla olduğunu dile getirerek sitem etti.