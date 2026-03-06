Haberler

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, farklı nedenlerden Beşiktaş'ı 1 milyon 220 bin, Antalyaspor'u 700 bin, Galatasaray'ı 330 bin, Başakşehir, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Konyaspor'u ise 220'şer bin lira para cezasına çarptırdı.

Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül'e ise çeşitli sebeplerden 120 bin lira para cezası verildi.

PFDK, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor ve Samsunsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

Trendyol 1. Lig'den ise Vanspor FK'ye 760 bin, Sakaryaspor'a 593 bin, Erzurumspor FK, Sarıyer ve Serikspor'a da 110'ar bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Sakaryasporlu futbolcu Josip Vukovic'e ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası verilirken İstanbulsporlu kaleci antrenörü Erdem Bali ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi