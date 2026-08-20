Haberler

PFDK'dan 7 Süper Lig ekibine para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'e 710 bin, Fenerbahçe'ye 355 bin, Galatasaray, Çorum FK, Kocaelispor ve Eyüpspor'a 280'er bin, Gençlerbirliği'ne 150 bin lira ceza verdi. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya 2.5 milyon lira ve 15 gün hak mahrumiyeti uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Süper Lig ekibine para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Amed Sportif Faaliyetler'e 710 bin, Fenerbahçe'ye 355 bin, Galatasaray, Arca Çorum FK, Kocaelispor ve Eyüpspor'a 280'er bin, Gençlerbirliği'ne de 150 bin lira para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması sebebiyle 15 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 2 milyon 500 bin lira par cezası verdi.

PFDK, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Arca Çorum FK oyuncusu Alexandros Kyziridis'e 2 maçla cezalandırdı.

Kurul, çeşitli nedenlerle Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ve Ekenler Beton Sivasspor'a 140'ar bin lira para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, Vanspor FK futbolcu Ozan Can Kökçü'ye rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç ve 33 bin 500 lira para cezası, Alagöz Holding Iğdır FK futbolcusu Alperen Selvi ile Ekenler Beton Sivasspor oyuncusu Murat Paluli'ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri sebebiyle 2'şer maç ceza verdi.

Kaynak: AA
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı