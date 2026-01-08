PFDK'den 489 kişiye men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında hakem, gözlemci ve futbolcular dahil 489 kişiye 2 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.
- Cezalar üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcuyu kapsıyor.
- PFDK, 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdi, 6 kişi için inceleme ve idari tedbir devam ediyor, 2 isim için idari tedbir kaldırıldı ve yargılama tedbirsiz devam edecek.
489 KİŞİYE 2 İLA 12 AY ARASINDA CEZA
TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Kurulun, 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği, 6 kişi için ise incelemenin ve idari tedbirin devamına hükmettiği aktarıldı. İki isme ilişkin de idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz devamının kararlaştırıldığı kaydedildi.