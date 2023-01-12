Galatasaray derbisinde kart görmüştü! İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı Spor Haberleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye verilen cezayı açıkladı. Galatasaray derbisinde rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye iki maç ceza verildi. Yıldız futbolcu, Gaziantep FK ve Ümraniyespor maçlarında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 18'inci haftasında Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe zirve yarışında büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. PFDK'dan İrfan Can kararı geldi. TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI Galatasaray'da Leo Dubois, İrfan Can Kahveci'nin faulü sonrasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri Fransız oyuncunun tedavisi için sahaya girdi. Bu sırada VAR'dan Halil Umut Meler'e bir uyarı geldi. Halil Umut Meler pozisyonu izlemek için kenara geldi. Halil Umut Meler pozisyonu izlemesinin ardından İrfan Can Kahveci'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. İrfan Can Kahveci gördüğü kırmızı kart sonrası koşarak soyunma odasına gitti. TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLMİŞTİ Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci kural dışı hareketten tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti İRFAN CAN'A 2 MAÇ CEZA PFDK, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi. Buna göre; İrfan Can Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ve HangiKredi Ümraniyespor mücadelelerinde forma giyemeyecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Spor Haberler

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