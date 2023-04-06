TFF'den ilginç fatura! Beşiktaş ve Galatasaray'a aynı ceza kesildi

PFDK kararları açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'a 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

OKAN BURUK'A CEZA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a herhangi bir ceza verilmedi. Buruk, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendikleri maçın ardından "Ben neden yargılanacağım bilmiyorum. Benim yaptığım açıklamayı Lale Orta da yaptı. Kendisine bana cevap verdiği için teşekkür ediyorum. Neden yargılanacağımı anlamış değilim" açıklamasını yapmıştı.

İşte PFDK kararları:

Beşiktaş - 300 bin TL para cezası

Galatasaray - 256 bin TL para cezası

Fenerbahçe - 56 bin TL para cezası

Ahmet Nur Çebi - 21 gün hak mahrumiyeti + 50 bin TL

Emre Kocadağ - 200 bin TL

Dursun Özbek - 21 gün hak mahrumiyeti + 50 bin TL

Erden Timur - 21 gün hak mahrumiyeti + 50 bin TL

Okan Buruk - Ceza verilmedi