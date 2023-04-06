TFF'den ilginç fatura! Beşiktaş ve Galatasaray'a aynı ceza kesildi
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Fenerbahçe'ye de para cezası geldi.
PFDK kararları açıklandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'a 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
OKAN BURUK'A CEZA YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a herhangi bir ceza verilmedi. Buruk, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendikleri maçın ardından "Ben neden yargılanacağım bilmiyorum. Benim yaptığım açıklamayı Lale Orta da yaptı. Kendisine bana cevap verdiği için teşekkür ediyorum. Neden yargılanacağımı anlamış değilim" açıklamasını yapmıştı.
İşte PFDK kararları:
- Beşiktaş - 300 bin TL para cezası
- Galatasaray - 256 bin TL para cezası
- Fenerbahçe - 56 bin TL para cezası
- Ahmet Nur Çebi - 21 gün hak mahrumiyeti + 50 bin TL
- Emre Kocadağ - 200 bin TL
- Dursun Özbek - 21 gün hak mahrumiyeti + 50 bin TL
- Erden Timur - 21 gün hak mahrumiyeti + 50 bin TL
- Okan Buruk - Ceza verilmedi
- Galatasaray 256 bin TL
- Fenerbahçe: 56 bin TL
- Beşiktaş: 300 bin TL