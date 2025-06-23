PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk ile ilgili bir açıklama yayımladı.

PFDK BAŞKANI İSTİFA ETTİ YENİ BAŞKAN AÇIKLANDI

TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin'in istifa ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.'' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan PFDK'nin yeni başkanı da belli oldu. Yapılan açıklamada, ''PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.'' sözleri sarf edildi.