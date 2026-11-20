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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 237 bin 500 TL para cezası verdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Adana Demirspor'a, 14 Kasım'da Sebatspor ile oynanan karşılaşmanın ardından PFDK'dan ceza geldi. PFDK kararlarına göre Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'e iki ayrı ihlalden toplam 3 ay hak mahrumiyeti ve 237 bin 500 TL para cezası verildi. Zeybek, akredite edilmediği alanda bulunması nedeniyle 12 bin 500 TL para cezasına çarptırılırken, hakem soyunma odası koridorlarında maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 225 bin TL para cezası aldı.

Eren Fidan'a 3 maç men

Aynı karşılaşmada hakeme yönelik hakareti nedeniyle Adana Demirspor futbolcusu Eren Fidan'a, çift sarı karttan dolayı kaçıracağı maçın dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin TL para cezası verildi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Volkan Kürşat Bekiroğlu da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalandırıldı. Çift sarı karttan dolayı kaçıracağı karşılaşmaya ek olarak Bekiroğlu'na 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 25 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı