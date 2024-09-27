Üye Girişi
Haberler

Petrolul Ploieşti, Hermannstadt'ı 4-1 ile Geçti

Petrolul Ploieşti, Hermannstadt'ı 4-1 ile Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, Romanya 1'inci Lig 11'inci haftasında Hermannstadt'ı sahasında 4-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle Petrolul, 9 maçlık kaybetmeme serisini devam ettirdi.

MEHMET Topal'ın çalıştırdığı Romanya 1'inci Lig ekibi Petrolul Ploieşti, Hermannstadt'ı 4-1 yendi.

Romanya 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Petrolul Ploieşti, sahasında Hermannstadt'ı konuk etti. Ilie Oana Stadyumu'nda hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği maçta ev sahibi ekip karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Bu galibiyet ile puanını 18'e çıkaran Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, zirve yarışını sürdürüyor. Topal yönetiminde her geçen gün ivme kazanan Petrolul Ploieşti, ligde ilk kez bir maçta rakip fileleri 4 golle havalandırma başarısı gösterdi.

Mücadelenin büyük bölümünde oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Petrolul Ploieşti'ye galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Ricardinho, 11 ve 26'ncı dakikada Mihnea Radulescu ile 63'üncü dakikada Gheorghe Grozav kaydetti. Konuk ekip Hermannstadt'ın tek golü ise 48'inci dakikada Sergiu Buş'tan geldi.

TOPAL'IN ÖĞRENCİLERİ KAYBETMEYİ UNUTTU

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nde kaybetmeyi unuttu. Ligde 8 haftadır bileği bükülmeyen Topal ve öğrencileri, Hermannstadt maçında da gülen taraf olarak kaybetmeme serisini 9 maça çıkardı. 2024-25 sezonu Romanya Ligi'nde; Rapid Bükreş, Slobozia, Botoşani ve Hermannstadt maçlarından galip ayrılan Petrolul Ploieşti; Buzau, Universitatea, Cluj, Otelul Galati, Farul ve FCSB karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Topal'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Petrolul Ploieşti, ligdeki tek mağlubiyetini ise Dinamo Bükreş deplasmanında almıştı.

EN FARKLI GALİBİYET

Petrolul Ploieşti, bu sezon en farklı galibiyetini Hermannstadt'a karşı aldı. Ligin 11'inci haftasında Hermannstadt'i 4-1 mağlup ederek ilk kez bir maçta 4 gol kaydeden Topal'ın öğrencileri, aldığı en farklı skoru ligin 8'inci haftasında 2-0'lık Botoşani mücadelesinde elde etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

 Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zaha Lyon'da gol mü attı, asist mi yaptı? Zaha Lyon asist izleme linki var mı? Faruk Zabcı neden öldü, hasta mıydı? Gazeteci Faruk Zabcı kimdir? Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı mı? Son Dakika! Beyrut'ta patlama neden oldu? Beyrut'a kim saldırdı? Sivasspor Başakşehir maçı CANLI izle! (BEIN SPORTS) Sivasspor Başakşehir maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Konya'da patlamalar neden oldu? Konya'da ne patlaması oldu? Kısa havalı nickler! En yeni İngilizce nickler, nickname önerileri MasterChef eleme adayları kim? 27 Eylül Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });