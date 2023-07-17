Petrol Ofisi Sosyal Lig 2022-2023 Sezonu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Petrol Ofisi Sosyal Lig'in 2022-2023 sezonunda ilk üç sırayı alan isimler ödüllerini aldı. Törene Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer ve Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel katıldı. Ersin Övez birinci, Engin Uçar ikinci ve Orhan Demiryürek üçüncü oldu. Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Sosyal Lig'in uluslararası alana taşınması hedeflerini belirtirken, Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer ise mobil eğlence ve teknoloji alanında daha büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ise ilk üçe giren yarışmacılara otomobil hediye ettiklerini belirtti.

Petrolig Games tarafından geliştirilen Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-2023 sezonunda ilk üç sırada yer alan isimler ödüllerini aldı.

Petrol Ofisi Sosyal Lig ödülleri, Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer ve Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel'in katılımıyla düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 4731 puanla Ersin Övez birinci olurken, Engin Uçar 4709 puanla ikinci ve 4697 puanla Orhan Demiryürek üçüncü sırada yer aldı.

Hedeflerinin Petrol Ofisi Sosyal Lig platformunu yeni spor dalları ve coğrafyalar ile ölçeklendirerek uluslararası alana taşımak olduğunu belirten Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Sosyal Lig kendini sürekli yenileyen, hızla büyüyen bir ekosistem. Örneğin oyuna bu sezon kadın futbol ligi modülü dahil edildi. Kadın futbolunda verdiğimiz desteği dijital dünyaya taşımaktan ve modülün gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Petrol Ofisi olarak Sosyal Lig'e ve yenilikçi oyun teknolojilerine yatırım yapmayı heyecanla sürdüreceğiz" dedi.

Yeni dönemde mobil eğlence ve teknoloji alanında daha büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer ise şu görüşleri paylaştı:

"Oyunumuz fantezi futbolda lider, futbol oyunları arasında Türkiye'de bilinirliği en yüksek markalardan biri. Her sezon oyuncular için oyun deneyimini daha da keyifli hale getirecek geliştirmeler yapmak gibi bir geleneğimiz var. Önümüzdeki sezonlarda da bu geleneğimizi sürdüreceğiz. Bizlere verdikleri destek için Kia'ya da ayrıca teşekkür etmek isterim. Önümüzdeki dönemde de bu başarılı iş birliğimizin sürmesini temenni ediyorum. Mobil eğlence ve teknoloji alanında yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da bizi daha büyük kitlelere ulaştıracak her türlü proje ve yatırım fırsatına sıcak bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu heyecana ortak olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel de "Bu sene de geçen yıl olduğu gibi ilk üçteki yarışmacılara 'Güçlü Üçlü' olarak tanımladığımız Picanto, Rio ve Stonic modellerimizi hediye ediyoruz. Petrol Ofisi ailesini kutluyor, gelecek yıllarda iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Sezonu ilk 3 sırada tamamlayıp Kia otomobillerini kazanan tüm Sosyal Lig yarışmacılarının araçlarını güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.