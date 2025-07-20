Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Giresun'da Yapıldı

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Giresun'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Giresun'da gerçekleştirildi. Zorlu parkurda 52 sporcu 26 araçla mücadele ederken, vatandaşlar yarışı ilgiyle izledi ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayağı, Giresun'da gerçekleştirildi.

Bulancak Belediyesi ile Giresun Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen etap yarışı, Bulancak ilçesindeki parkurda yapıldı.

Zorlu parkurda 52 sporcu 26 araçla mücadele ederken, vatandaşlar yarışı ilgiyle izledi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda, arıza yapan araçlara görevliler ve katılımcılar müdahale etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Spor
Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu

Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşirenin mesleği şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı! Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Muhabirin zor anları! Gördüğü vahşet karşısında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.