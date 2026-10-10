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PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda Karasu etabında 25 araç mücadele etti

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PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda Karasu etabında 25 araç mücadele etti
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TOSFED takvimindeki PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Karasu etabıyla sürdü. İkinci günde 50 sporcu 25 araçla 47 kilometrelik parkuru 4 etap halinde tamamlamak için mücadele etti; bazı ekipler arazi şartları nedeniyle yarışı yarıda bıraktı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Karasu etabıyla sürdü.

Karasu Belediyesi, Spor Toto, Salados, TRT Spor ve Karasu İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (KARSAŞ) katkılarıyla 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen şampiyonanın ikinci gününde, pilotlar Karasu Mahallesi sahil mevkisinde bir araya geldi.

Hazırlıklarını tamamlayan 50 sporcu, 25 araçla 47 kilometrelik parkuru 4 etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sporcular birbiriyle kıyasıya yarıştı. Bazı ekipler, araçlarının arazi şartlarında zorlanması nedeniyle yarışı yarıda bırakarak etabı tamamlayamadı.

Yarışlar, yarın Karasu Mahallesi sahilindeki parkurda seyircilerin takip edebileceği 47 kilometrelik Karasu Kum Fırtınası etabının 3 kez geçilmesiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
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