PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası finali Sakarya Karasu'da 25 araçla start aldı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı, Sakarya'da seremonik startla başladı.

Karasu Belediyesi, Spor Toto, Salados, TRT Spor ve Karasu KARSAŞ İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (KARSAŞ) katkılarıyla 54 Otomobil Sporları Kulübünce 11 Ekim'e kadar düzenlenecek yarışlar için Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Karasu Belediyesi binası önünde seremonik start töreni düzenlendi.

Seremonik start bayrağını Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, her araç için tek tek salladı.

Yarışın ilk startını Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'nın kullandığı araç aldı.

25 araç ve 50 sporcunun yer alacağı yarışlarda ekipler, yarın Karasu etabını 4 kez geçerek zamana karşı mücadele edecek.

Şampiyonanın final ayağı, 11 Ekim Pazar günü Küçükboğaz Sahili'nde seyircilerin takip edebileceği Karasu Kum Fırtınası etabının 3 kez geçilmesiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA