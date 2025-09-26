Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Vezirköprü'de Başladı

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı, start seremonisiyle başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 23 araç ve 46 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde Vezirköprü ilçe merkezinde start seremonisi yapıldı.

Yarışmacılar yarın Burhan Turan mukavemet etabında Vezirsuyu Tabiat Park'ta dereceye girebilmek için mücadele edecek. Organizasyon 28 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Start seremonisine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Karababa, Samsun Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Taha Küçüker, TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.