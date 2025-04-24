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Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başlıyor

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başlıyor
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26-27 Nisan tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası, 17 ilden 27 araç ve 54 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Yarışların seremonik startı yarın verilecek.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, hafta sonu Kahramanmaraş'ta yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.

Seremonik startı yarın verilecek etkinliğe katılan sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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