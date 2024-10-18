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PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon'da Başladı

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon'da Başladı
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PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da düzenleniyor. 23 aracın katıldığı şampiyona, Akçaabat Belediyesi önünde yapılan törenle başladı. Yarışlar üç etapta gerçekleşecek.

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da başladı.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyona için 23 araç kayıt yaptırdı.

Akçaabat Belediyesi önünde bir araya gelen araçlar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı ile protokol üyelerinin start vermesiyle çıkış yaptı.

Başkan Ekim, yarışların kazasız geçmesi temennisinde bulundu.

Arıcı da yarışların üç etapta gerçekleştirileceğini belirterek, "Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı yarışları izlemeye davet ediyoruz." dedi.

Yarın Hıdırnebi Yaylası'nın Acısu Balıklı mevkisinde mukavemet etabıyla devam edecek organizasyon, pazar günü Yaylacık Sahili'nde yapılacak seyirci etabıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor

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