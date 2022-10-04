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Petkimspor'da 4 genç profesyonel oldu

Spor Haberleri

Petkimspor'da 4 genç profesyonel oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, altyapısından yetiştirdiği 4 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, altyapısından yetiştirdiği 4 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor, 2022-2023 sezonuna deplasmanda oynadığı Merkezefendi Belediyesi Basket maçında 70-79'luk galibiyetle başlamıştı. Ligin ikinci haftasında 9 Ekim Pazar günü A.Efes'i konuk edecek İzmir temsilcisinde hazırlıklar sürerken, kadro yapılanması da devam ediyor. Petkimspor, bu çalışmalar çerçevesinde altyapısından yetiştirdiği ve A takıma kazandırdığı Meriç Kuntker, Osman Cevahir, Kerem Durmaz ve Kağan Tor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İmzaların ardından paylaşım yapan Petkimspor, "Her zaman olduğu gibi Türk basketboluna genç yetenekler kazandırma vizyonumuza sadık kalacağız" ifadelerini yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Petkim Spor Aliağa Spor Haberler

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