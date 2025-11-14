Haberler

Petkimspor, Bursaspor'a Konuk Oluyor

Petkimspor, Bursaspor'a Konuk Oluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bursaspor'a konuk olacak. Petkimspor, ligde üst sıraları hedeflerken Bursaspor son üç maçını kaybetti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yarın alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 7 maçta 3 galibiyeti bulunan Petkimspor üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Esenler Erokspor'a evinde yenilmişti. Son üç maçını kaybeden Bursaspor ise antrenör Nenad Markovic'le yollarını ayırıp Ahmet Çakı'yı göreve getirmişti. FIBA Europe Kupası C Grubu'nda hafta içinde konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca'yı 101-58 mağlup ederek liderliğini koruyan Petkimspor, ligde de üst sıraları hedefliyor.

