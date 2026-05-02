Petkimspor ateşte
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde ilk yarıda 15 sayı farkla öne geçip ardından 19 sayıyla geriye düştüğü maçta Bahçeşehir Koleji'ne 95-76 yenilen Aliağa Petkimspor 9 galibiyette kalarak küme düşme korkusunu iyice yaşamaya başladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde ilk yarıda 15 sayı farkla öne geçip ardından 19 sayıyla geriye düştüğü maçta Bahçeşehir Koleji'ne 95-76 yenilen Aliağa Petkimspor 9 galibiyette kalarak küme düşme korkusunu iyice yaşamaya başladı. Trabzonspor ve Manisa Basket önünde önemli galibiyetler almasına rağmen rakiplerinin de kazanmasıyla düşme hattındaki Karşıyaka'nın nefesini ensesinde hisseden Petkim, hesap yapmaya başladı. En az 1 galibiyete ihtiyacı olan Petkimspor rakipleri birer maç oynarken iki maça çıkmanın avantajını elinde bulunduracak. Aliağa ekibi sezonu hafta içinde salı günü erteleme maçında zirve yarışındaki Beşiktaş'a konuk olup, ardından Tofaş deplasmanıyla bitirecek.

Petkimspor Antrenörü Orhun Ene, "Kendi sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Üst üste aldığımız iki galibiyetin ardından bu maçın da ilk yarısının son 4 dakikasına kadar fena bir oyun sergilemedik. Ancak sonrasında Bahçeşehir Koleji'nin sertliğine reaksiyon veremedik. Bu tarz bir oyuna hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmamız gerekirdi. Şimdi önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı var ve o da benzer bir sertlikte geçecek. Kısa sürede köklü değişiklikler yapmak zor olsa da reaksiyon hızlıca toparlanıp bir göstermeyi değerlendireceğiz. Amacımız kalan iki maçımızdan en az birini kazanmak. Bunun için mental olarak hazırlanıp tüm gayretimizi sahaya yansıtacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
